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Сили оборони знищили 10 «шахедів»

05 грудня 2023, 08:40

Сили оборони знищили 10 «шахедів»

У ніч на 5 грудня 2023 року противник атакував ударними БпЛА «Shahed-136/131» за двома напрямками — Курська область та Приморсько-Охтарськ-РФ, а також зенітними керованими ракетами С-300, які направили по цивільних об'єктах Донецької та Херсонської областей. Про атаку повідомило командування ПС ЗСУ.

Усього при атаці зафіксовано 17 ударних БПЛА типу «шахед» та шість зенітних керованих ракет ЗРК С-300. Внаслідок бойової роботи знищено 10 ударних БПЛА у різних регіонах України.

Нагадаємо, в ніч на 4 грудня 2023 року російські окупаційні війська атакували Україну 23 ударними БпЛА «Shahed-136/131» з мису Чауда в окупованому Криму та керованою авіаційною ракетою — з повітряного простору окупованої Херсонщини.

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С-300 Атака БПЛА атака беспілотників Shahed

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