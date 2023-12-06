Волонтерка з Краматорська отримала відзнаку президента України «Золоте Серце»

Волонтерка з Краматорська Оксана Муравльова отримала відзнаку президента України «Золоте Серце». Про це повідомили у Краматорській міській раді.



«Указом президента України за вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів щодо забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків Оксана нагороджена відзнакою президента України «Золоте серце», — йдеться у повідомленні.



Нагороду вручив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Нагорода «Золоте серце»

Сім'я Оксани Муравльової, як і тисячі інших, стали переселенцями: у 2014 році вони були змушені тікати від війни з Ясинуватою, оселилися в Краматорську, а вже у 2022 році знову перебралися, тепер на Бережанщину.