День святого Миколая 2023 року: діти загиблих захисників Донецької області отримали солодкі подарунки

На Донеччині привітали дітей, чиї батьки загинули на фронті, з Днем святого Миколая. В Україні це свято відзначають 6 грудня. Про це повідомляють Новини Донбасу.



Одним із перших отримав подарунок 9-річний Тимур з Краматорська, його батько у складі Збройних сил України тримав оборону в районі Мар'їнки. Однак 8 лютого чоловік загинув, його поховали на алеї Слави.



«Дуже складно, дуже боляче, бо втрачати коханих у такій ситуації дуже боляче. Чесно, згадувати це ... щоразу згадуєш, він герой для нас. Він наше янголятко. Ми всіх поважаємо, підтримуємо наших воїнів і дуже хочемо, щоб якнайшвидше все закінчилося і повернулися вони додому», — розповіла мати Тимура Інна.



Зазначається, що всього у Краматорську Донецької області сімнадцять сімей, у яких є діти, які втратили батьків на війні.



Діти з нетерпінням чекали на зустріч зі святим Миколаєм, деякі навіть підготувалися: вивчили вірші та пісні. За словами батьків, бажання дітей цього року змінились. Якщо раніше всі хотіли отримати у подарунок іграшки, то нині діти мріють про мир України.



«Якщо у нас він завжди просив лише іграшки, то цього року він написав листа і перше, що він написав, це перемога для України, життя нашим захисникам усім, ну і для своєї родини щастя, здоров'я, а вже потім було, ну якщо можна, тоді і для мене цукерок, смаколиків та й там дещо з іграшок», — мешканка Краматорська Олена.



Підприємці з Івано-Франківська підготували для дітей Донеччини подарунки: одяг, солодощі, настільні ігри, предмети для занять різними хобі. Що стосується найменших – памперси та предмети першої необхідності на півроку.



Старший офіцер групи цивільно-військового співробітництва ОТГ «Соледар» Руслан Колишенко у минулому успішний бізнесмен, проте зараз служить у Збройних Силах України.



«Цього року ми вперше день Збройних сил України святкуємо одночасно з днем Святого Миколая. Напевно, це справді символічно, бо сьогодні Збройні сили вони дарують великий подарунок не лише дітям, а й усім людям. А тому що я в минулому бізнесмен, у моєму громадянському житті, скажімо так. Після мобілізації пішов на службу, я вирішив звернутися до своїх колег підприємців. Це бізнес-асоціація Івано-Франківська», — заявив він.



Військовослужбовець додав, що попри службу активно займається волонтерською діяльністю, допомагаючи дітям Донеччини.



Подарунки отримали також мешканці Дружківки та Костянтинівки. Загалом військові цього дня ощасливили 38 дітей.