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В Інституті вивчення війни оцінили втрати російських військ в Україні

08 грудня 2023, 10:12

В Інституті вивчення війни оцінили втрати російських військ в Україні

Темпи втрат російських військ на всьому фронті в Україні близькі до темпів мобілізації. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у зведенні від 7 грудня.

Офіційний представник командування Сухопутних військ України підполковник Володимир Фітьо заявив, що ЗС РФ втратили майже 11 тисяч осіб особового складу (загиблих або поранених) на Куп'янському, Лиманському та Бахмутському напрямах за листопад цього року.

У згаданих районах інтенсивність боїв нині нижча, ніж під Авдіївкою. Зважаючи на все, більше і втрат.

За оцінками офіційних осіб України, російські війська втратили п'ять тисяч людей убитими та пораненими в районі Авдіївки та Мар'їнки з 10 по 26 жовтня за дві хвилі атак для захоплення Авдіївки.

Наразі росіяни намагаються зберегти техніку, що веде до ще більших втрат особового складу.

За даними України, з 17 жовтня по 17 листопада на лівобережжі Дніпра в Херсонській області росіяни втратили 1200 військовослужбовців, поранених було 2200. На заході Запорізької області, зважаючи на все, втрати можна порівняти.

Водночас в умовах боїв неможливо перевірити дані про втрати. Але якщо дані, надані Україною точні, це означає, що російські операції в Україні сильно виснажують окупаційне угруповання, і що високі втрати — це підсумок не лише найінтенсивніших наступів під Авдіївкою.

Згідно з російськими та українськими офіційними особами, за рахунок зусиль із прихованої мобілізації 20-40 тисяч осіб щомісяця поповнюють ряди ЗС РФ. Але ці показники можуть бути нижчими від щомісячних втрат ЗС РФ в Україні.

За даними представників України, російське угруповання на лінії Харківської — Луганської областей залишилося колишнім з літа 2023 року, це свідчить про те, що передислокація резерву в цей район тільки поповнювала втрати, але не збільшувала склад угруповання.

За цифрами, які публікує Київ, можна зробити висновок, що ЗС РФ втрачає за місяць більше, ніж мобілізує — 20 тисяч осіб.

Високі втрати РФ, роблять висновок аналітики, швидше за все, не дозволять російським силам повністю заповнити та відновити підрозділи, що діють в Україні та сформувати нові оперативні та стратегічні резерви, якщо зусилля щодо формування сил продовжуватимуться поточними темпами на тлі військових операцій.

Водночас Росія, зважаючи на все, зможе відшкодовувати втрати новими мобілізованими доти, доки президент РФ Володимир Путін справляється з наслідками всередині Росії.

Раніше повідомлялося, що у Росії розглядають можливість проведення президентських «виборів» на окупованих територіях України.

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