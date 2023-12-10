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Прикордонники влучним пострілом спалили бліндаж та техніку окупантів поблизу Куп`янська

10 грудня 2023, 09:52

Прикордонники влучним пострілом спалили бліндаж та техніку окупантів поблизу Куп`янська

Українські прикордонники за допомогою ударного дрона спалили бліндаж та військову техніку російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Зазначається, що удар був здійснений аеророзвідниками бригади Гвардії настання «Сталевий кордон» на Куп'янському напрямку.

«На голови окупантів прикордонники скинули 3 боєприпаси, які спалили ворожий бліндаж та позашляховик», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, шестеро людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА.

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