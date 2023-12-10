Прикордонники влучним пострілом спалили бліндаж та техніку окупантів поблизу Куп`янська

Українські прикордонники за допомогою ударного дрона спалили бліндаж та військову техніку російських окупантів поблизу Куп'янська Харківської області. Про це повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.



Зазначається, що удар був здійснений аеророзвідниками бригади Гвардії настання «Сталевий кордон» на Куп'янському напрямку.



«На голови окупантів прикордонники скинули 3 боєприпаси, які спалили ворожий бліндаж та позашляховик», — йдеться у повідомленні.



Нагадаємо, шестеро людей постраждали в окупованому Донецьку внаслідок скидання снарядів із БПЛА.