ДТП у Харкові: загинула родина волонтерів

У Харкові в ДТП загинули двоє людей ще двоє отримали травми. Про це повідомляє поліція Харківської області.

Загиблі були волонтерами. Як додали в поліції, автопригода сталася 10 грудня близько 15.20.

«На окружній дорозі зіткнулися два цивільні автомобілі «Skoda Fabia» та «Hyundai Elantra». Внаслідок ДТП 27-річний водій Hyundai Elantra та його 23-річна дружина загинули на місці. 37-річного водія та 34-річного пасажира «Skoda Fabia» госпіталізовано до лікарні», — йдеться у повідомленні.

Також слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху чи експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.