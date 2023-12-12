Вночі РФ атакувала Україну дронами-камікадзе та ракетами

Російські війська в ніч із 11 на 12 грудня атакували територію України дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 9 БПЛА агресора. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

«У ніч на 12 грудня 2023 року російські окупанти знову атакували безпілотниками типу Shahed з окупованого Криму, цього разу з району Балаклави», — йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Загалом зафіксовано пуски 15 ударних БПЛА типу Shahed-136/131, дев'ять із яких було знищено у різних областях України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони.

Крім того, увечері 11 грудня, зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, вчора вночі, 11 грудня, у Києві пролунали вибухи. Вже після них було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося, що уламки ракет упали на Дарницький та Голосіївський райони столиці. Четверо людей постраждали. Пізніше стало відомо, що удар припав на мікрорайон Бортничі, що на Дарницькому районі Києва.