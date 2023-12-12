На окупованій території Луганської області 100 тисяч людей залишилися без електропостачання

Понад 100 тисяч абонентів у так званій «ЛНР» залишилися без електропостачання внаслідок негоди. Про це повідомляє пресслужба місцевого МНС.



«Внаслідок погіршення погодних умов (мокрий сніг із дощем, утворення льоду на лініях електропередачі) станом на 07:00 12 грудня без електропостачання залишаються 102 500 абонентів», — йдеться у повідомленні.



Відключення відбулися у 96 населених пунктах, що належать до дев'яти муніципальних утворень. Фахівці усувають наслідки аварій.



Нагадаємо, у разі блекауту хаби для ВПО Луганської області мають забезпечити людям усі першочергові потреби.



