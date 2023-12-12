Відповідь за Kyivstar: ГУР зламало федеральну податкову службу РФ

Кіберпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території Росії — цього разу атакували податкову систему держави-агресора, повідомляє ГУР.



Під час спецоперації військовим розвідникам вдалося проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів федеральної податкової служби (ФНС РФ), а далі – більш ніж у 2300 її регіональних серверів по всій Росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.



В результаті кібератаки всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Паралельно в такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office.ed-it.ru, яка обслуговувала фінанси Росії.

В результаті кібератаки всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Фото: ГУР

У результаті двох кібератак повністю ліквідовано конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи РФ ― знищено всю базу даних та її резервні копії (backup).



Зв'язок між центральним офісом у Москві та 2300 російськими територіальними управліннями – паралізований, як і між ФНС РФ та Office.ed-it.ru, який був для податкової дата-центром (банком даних).



Згідно з даними ГУР, фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного з основних державних органів Росії та численних супутніх податкових даних за великий період часу.



«Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї Росії опинився в руках воєнної розвідки України. Відновити роботу податкової росіяни безуспішно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНС РФ триватиме щонайменше місяць», - стверджують у розвідці.

В результаті кібератаки всі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення. Фото: ГУР

У військовому відомстві також підтвердили, що реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива. Раніше у компанії мобільного оператора Kyivstar пояснили технічний збій у роботі сервісу хакерською атакою РФ.