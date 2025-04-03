ЗСУ дотримуються умов «енергетичного перемир'я», а РФ поширює фейки — Генштаб

Генштаб спростував російські фейки щодо порушення Україною умов «енергетичного перемир'я». Фото: пресслужба

Сили оборони України дотримуються умов «енергетичного перемир'я», проте російські інформаційні ресурси поширюють фейки про удар по енергетичних об'єктах Росії та на окупованих територіях України. Про це повідомив Генеральний штаб.



Зокрема, МЗС РФ підготувало чергове псевдозведення про надумані удари по ряду російських нафто-, газо- та електропідприємств.



«Сили оборони України неухильно дотримуються досягнутих з партнерами домовленостей та не завдавали ударів по енергетичних обʼєктах як на території рф, так і в межах тимчасово окупованих регіонів України. Вогневе ураження здійснюється виключно по військових цілях російської окупаційної армії», — йдеться у повідомленні.



При цьому у Генштабі уточнили, що фіксуються численні порушення цих домовленостей з боку російської армії. Так, в останній декаді березня РФ неодноразово атакувала енергетичні об'єкти в Харківській, Полтавській, Дніпропетровській та Херсонській областях.



«Дипломатичне відомство країни-агресора традиційно поширює неправдиві та безпідставні звинувачення, щоб перекласти на Україну власну провину за зрив мирного врегулювання і продовжити загарбницьку війну проти нашої держави», — резюмували в Генштабі.



Нагадаємо, президент України Володимира Зеленський після нічної атаки на Україну заявив, що глава Кремля Володимир Путін не хоче «навіть часткового припинення вогню» і закликав чинити тиск на Росію.