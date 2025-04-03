На території підконтрольної частини Донецької області залишаються майже 22 тисячі дітей — ОВА

Фото: Суспільне

На підконтрольній Україні території Донецької області нині залишаються близько 284 тисяч цивільних, серед них майже 22 тисяч дітей.

Про це 2 квітня на брифінгу повідомив начальник відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитро Петлін, передає Укрінформ.

Він зазначив, що станом на 1 квітня загалом із підконтрольної українській владі території області було евакуйовано понад 1 млн 216 тисяч цивільних. З них 189 700 – це діти та близько 46 500 – особи з інвалідністю.

«На підконтрольній українській владі території Донецької області залишається близько 284 тисяч осіб цивільного населення», — повідомив чиновник.

Петлін уточнив, що серед цивільних осіб, які наразі залишаються на підконтрольній території області, налічується 21 940 дітей.