Іспанську нерухомість ексвійськкома Борисова заарештували

Обшук іспанської нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР

Співробітники ДБР провели обшуки в іспанській нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП Одеси Євгена Борисова. Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.



Проти колишнього військкома порушено кримінальне провадження за кількома статтями за фактами незаконного збагачення. ДБР затримало ексчиновника у липні 2023 року, суд помістив його під варту.



Того ж місяця підозрюваного було звільнено з військової служби. У ході розслідування було встановлено, що він придбав два об'єкти нерухомості в місті Марбелья провінції Малага Королівства Іспанія.

Обшук іспанської нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР

Зокрема, у грудні 2022 року він організував покупку на ім'я своєї матері будинку вартістю понад чотири млн євро, загальною площею 857 кв. м на земельній ділянці 1530 кв. м.



Також у лютому 2023 року він придбав разом зі своєю дружиною офісне приміщення вартістю понад 500 тис. євро загальною площею 223,9 кв. м.

Обшук іспанської нерухомості колишнього начальника Одеського обласного ТЦК. Фото: ДБР

«13 грудня 2023 року на підставі направленого Державним бюро розслідувань запиту про міжнародну правову допомогу Національною поліцією Королівства Іспанія за участю працівників Головного слідчого управління ДБР проведено обшуки у придбаній родичами військкома віллі та офісному приміщенні», — зазначили у ДБР.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Нагадаємо, перед судом постане військком із Донецької області, який за 20 тис. гривень оформляв військовозобов'язаним документи про непридатність до військової служби.