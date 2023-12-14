Окупанти знову атакували ТЕС на сході України: є пошкодження

Російські окупанти знову обстріляли ТЕС на сході України. Про це повідомили у пресслужбі Укренерго.



«На сході в черговий раз обстріляно одну з теплоелектростанцій, є пошкодження обладнання», — йдеться у повідомленні.



Крім того, через пошкодження обстрілами та непогодою електромереж обленерго припинили видачу електроенергії дві ТЕЦ у південному та західному регіонах.



Також три енергоблоки на ТЕС у різних регіонах вийшли в аварійний ремонт.



Нагадаємо, окупанти завдали удару по одній із ТЕС у прифронтовій зоні 7 грудня.