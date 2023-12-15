Влада РФ має намір продовжувати війну до 2026 року і захопити Харків та Дніпро — BILD

Про це пише військовий аналітик BILD Юліан Репке з посиланням на дані, надані BILD джерелами у розвідці.



Згідно з цією інформацією, влада РФ розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо «мирних намірів» Росії.



Згідно з Репке, насправді у Кремлі не планують жодного перемир'я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні.



До кінця 2024 року планується встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями та дійти до річки Оскіл у Харківській області.



До кінця 2026 року планується наступати далі на захід до Дніпра, захопивши значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, зокрема міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.



На Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.



«Усі східні території ліворуч від Дніпра мають бути завойовані протягом 36 місяців, — заявило джерело. Тоді річка стане новим фронтом. За даними розвідки, влада РФ готова щороку втрачати в Україні до 100 000 солдатів.



Нагадаємо, за даними військового аналітика німецького видання BILD Юліана Репке, ЗС РФ перейшли у наступ під Авдіївкою з четверга 12 жовтня, спробувавши оточити місто, росіяни кинули в атаку колони із понад 100 одиниць техніки: танки, БТР, БМП, вантажівки.