Росія втратила свій військовий літак Су-25

Російський військовий літак Су-25 розбився сьогодні, 17 грудня. Про це повідомляють як російські, так і українські джерела.



Першим про втрату літака написав російський телеграм-канал Fighterbomber, який спеціалізується на військовій авісації.



Він опублікував фото штурмовика за підписом: «Вічного польоту, брате…». Якихось деталей того, що сталося, Fighterbomber не повідомив.



Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук заявив, що Су-25 збила своя ж російська ППО.



«Можу впевнено сказати, що не українська ППО збила російський штурмовик Су-25! Це чіткі та злагоджені дії російських зенітників, за що їм велике спасибі від усього українського народу!» — написав Олещук.



Натомість російські телеграм-нанали стверджують, що сьогодні ППО РФ збила український Су-25, а російський Су-25 розбився не через вогневий вплив.



«Попередньо, або точніше одна з версій, причина катастрофи — втрата просторового орієнтування. Льотчик працював приладами в погодних умовах, в яких працювати не можна», — пише Fighterbomber.