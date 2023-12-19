ЗСУ продовжують стримувати окупантів навколо Авдіївки

На Авдіївській осі українські захисники продовжують стримувати супротивника, який намагається оточити місто. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



«Українські воїни відстоюють свою позицію і завдають окупантам великих втрат», - підтверджують у генеральному штабі.



Зазначається, що українські військовослужбовці відбили 11 атак на околицях Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, Тоненького, Первомайського та Невельського.

Хроніка просування окупантів уздовж Авдіївки. Фото: deepstatemap

Загальні бойові втрати противника за минулу добу орієнтовно склали 1140 осіб убитими або пораненими, довівши загальну кількість до 348 300 осіб.



Росіяни також втратили 15 танків, 19 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну систему ППО, 20 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн та дві одиниці спеціальної техніки.



Раніше збройні сили РФ зазнали серйозних втрат, коли ЗСУ знищили 200 одиниць техніки при черговій спробі оточити Авдіївку та просунутись на всій лінії фронту.