На окупованих територіях росіяни продовжують викрадати українців

На тимчасово окупованих теренах України росіяни продовжують викрадати українців. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«На тимчасово окупованих територіях продовжує працювати репресивна машина загарбників. Росіяни викрадають людей родинами, просто за наводкою колаборантів, у підозрах в нелояльності до окупантів. Нерідко жертвами доносів є ті, до кого колаборанти мають особисту неприязнь», — йдеться у повідомленні.



Як зазначається, усім затриманим інкримінують звинувачення або в «екстремізмі», або в «державній зраді».



Так, минулого тижня було викрадено понад 50 осіб, найбільше в окупованому Криму. До затриманих у багатьох випадках не пускають родичів.



Нагадаємо, тисячі українців вважаються зниклими безвісти, серед них громадянське населення та військовослужбовці з лінії фронту.