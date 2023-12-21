Аварія у Польщі: автобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблий та поранені

У Польщі автобус із українськими громадянами потрапив у ДТП, є жертви. Фото: Ochotnicza Straż Pożarna Bełżec

У Польщі внаслідок зіткнення мікроавтобуса на українській реєстрації та вантажівки загинув 30-річний громадянин України, ще вісім осіб отримали поранення. Про це повідомило польське видання RMF24.

Аварія сталася сьогодні о 5:30 ранку поблизу пункту пропуску «Рава-Руська — Гребенне» у селі Білжець Люблінського воєводства.

Правоохоронці повідомляють, що в автобусі було дев'ять осіб. За кермом перебувала 42-річна жінка. Зазначається, що вона була твереза.

Водій не встигла вчасно загальмувати і врізалася у вантажівку, яка стояла в черзі до кордону. Вісім людей із травмами було доставлено до медустанови. 30-річний чоловік від травм загинув на місці події.

Після аварії поліцейські перекрили дорогу та організували об'їзд через села Саленик та Затиле-Осада. Вантажівкам, які їдуть до пункту пропуску, рекомендували об'їжджати перекриту ділянку із Підкарпатського воєводства через Седлиску.