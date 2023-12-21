Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 21 грудня

Права людини



Так званий «верховний суд ДНР» ухвалив незаконний вирок військовослужбовцю 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Денису Рашпілю. Полоненого українського військового засудили до 22 років із відбуванням у виправній колонії суворого режиму.



Суспільство



Із тимчасово окупованої території Україна повернула ще одного підлітка, який раніше навчався у Маріупольському професійному будівельному коледжі. Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Поки що він у Хмельницькому, де живе його сестра.



У Росії померла 12-річна дівчинка із тимчасово окупованої Луганської області. Відомо, що підлітка скаржилася на високу температуру. 125 дітей із захоплених РФ Донеччини та Луганщини їхали з відпочинку у тюменському таборі «Олімпійська дитина». Потяг, що прямував з Тюмені в Адлер, був зупинений у Балашові, у кількох дітей у поїзді проявилися симптоми ГРВІ. Під час проїзду через Пензенську область (станція Сердобськ) 12-річній дівчинці стало погано. Невдовзі вона померла.



Бойові дії



В угрупуванні «ДНР» заявили, що внаслідок обстрілів загинув чоловік, ще п'ять осіб отримали поранення, зокрема дівчинка-підліток 2007 року народження, пошкоджено п'ять житлових будинків та один об'єкт цивільної інфраструктури.



Після обстрілу розпочалася пожежа у районі третього корпусу Донецького національного технічного університету (ДонНТУ). Там знаходилася військова кафедра вишу. Саме там базувався батальйон «Спарта» ще з часів їхнього командира «Мотороли». З відео події мережі можна зробити висновок, що там досі знаходиться військова база та влучили саме у неї.



У тимчасово окупованому Росією Севастополі поховали командира батальйону «ДНР» Олександра Бойцова, який загинув біля Новомихайлівки Донецької області. Військовий родом із Севастополя, проте з 2014 року служив у складі так званої «народної міліції».



При атаці одного з ударних дронів по машині з окупантами втратив ногу голова окупаційної адміністрації селища Верхньоторецьке Сергій Павлов. Загалом, внаслідок атаки на машину було поранено двох людей.



Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив , що українські військові вразили склади боєприпасів та техніку загарбників у Маріуполі. Також повідомляється про ліквідацію десяти окупантів.

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