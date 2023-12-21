Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря

Права человека



Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор военнослужащему 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денису Рашпилю. Пленного украинского военного приговорили к 22 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



Общество



С временно оккупированной территории Украина вернула еще одного подростка, который ранее учился в Мариупольском профессиональном строительном колледже. Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Пока он в Хмельницком, где живет его сестра.



В России умерла 12-летняя девочка из временно оккупированной Луганской области. Известно, что подросток жаловался на высокую температуру. 125 детей из захваченных РФ Донетчины и Луганщины ехали с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Следовавший из Тюмени в Адлер поезд был остановлен в Балашове, у нескольких детей в поезде проявились симптомы ОРВИ. При проезде через Пензенскую область (станция Сердобск) 12-летней девочке стало плохо. Вскоре она умерла.



Боевые действия



В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов погиб мужчина, еще пять человек получили ранения, в том числе девочка-подросток 2007 года рождения, повреждены пять жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.



После обстрела начался пожар в районе третьего корпуса Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Там находлась военная кафедра вуза. Там же базировался батальон «Спарта» еще со времен их командира «Моторолы». Из видео происшествия сети можно сделать вывод, что там до сих пор находится военная база и попали именно в нее.



Во временно оккупированом Россией Севастополе похоронили командира батальона «ДНР» Александра Бойцова, который погиб в районе Новомихайловки Донецкой области. Военный родом из Севастополя, однако с 2014 года служил в составе так называемой «народной милиции».



При атаке одного из ударных дронов по машине с оккупантами, лишился ноги глава оккупационной администрации поселка Верхнеторецкое Сергей Павлов. В целом, в результате атаки на машину были ранены два человека.



Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что украинские военные поразили склады боеприпасов и технику захватчиков в Мариуполе. Также сообщается о ликвидации десяти оккупантов.

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