Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря

21 декабря 2023, 23:14

Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря

Права человека

Так называемый «верховный суд ДНР» вынес незаконный приговор военнослужащему 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Денису Рашпилю. Пленного украинского военного приговорили к 22 годам с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Общество

С временно оккупированной территории Украина вернула еще одного подростка, который ранее учился в Мариупольском профессиональном строительном колледже. Для возвращения Михаила понадобилось около месяца. Пока он в Хмельницком, где живет его сестра.

В России умерла 12-летняя девочка из временно оккупированной Луганской области. Известно, что подросток жаловался на высокую температуру. 125 детей из захваченных РФ Донетчины и Луганщины ехали с отдыха в тюменском лагере «Олимпийская ребячка». Следовавший из Тюмени в Адлер поезд был остановлен в Балашове, у нескольких детей в поезде проявились симптомы ОРВИ. При проезде через Пензенскую область (станция Сердобск) 12-летней девочке стало плохо. Вскоре она умерла.

Боевые действия

В группировке «ДНР» заявили, что в результате обстрелов погиб мужчина, еще пять человек получили ранения, в том числе девочка-подросток 2007 года рождения, повреждены пять жилых дома и один объект гражданской инфраструктуры.

После обстрела начался пожар в районе третьего корпуса Донецкого национального технического университета (ДонНТУ). Там находлась военная кафедра вуза. Там же базировался батальон «Спарта» еще со времен их командира «Моторолы». Из видео происшествия сети можно сделать вывод, что там до сих пор находится военная база и попали именно в нее.

Во временно оккупированом Россией Севастополе похоронили командира батальона «ДНР» Александра Бойцова, который погиб в районе Новомихайловки Донецкой области. Военный родом из Севастополя, однако с 2014 года служил в составе так называемой «народной милиции».

При атаке одного из ударных дронов по машине с оккупантами, лишился ноги глава оккупационной администрации поселка Верхнеторецкое Сергей Павлов. В целом, в результате атаки на машину были ранены два человека.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что украинские военные поразили склады боеприпасов и технику захватчиков в Мариуполе. Также сообщается о ликвидации десяти оккупантов.

Новости Донбасса в видеоформате:

Спасибо, что читаете! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе новостей.

Больше информации о войне, геополитике и гуманитарной ситуации в рассылке от журналиста Алексея Мацуки.

ТЕГИ

Прочее
Главное за день

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря
15:57
«ДНР»: в результате обстрела захваченного Донецка один человек погиб, трое ранены
14:40
В центре Донецка попали в военную базу сил РФ
11:35
В РФ умер 12-летний ребенок из оккупированной Луганщины
08:30
Жительнице оккупированного Донецка объявлено подозрение в госизмене — прокуратура
08:01
В Вашингтоне предположили, когда РФ пойдет в наступление
23:10
Донецк, Луганск и не только: Главные события 20 декабря
22:41
В Донецке обстреляли Киевский район: есть пострадавшие
15:55
«ДНР»: в оккупированном Донецке при сбросе боеприпаса с беспилотника пострадал мужчина
13:17
В Луганске открывают гипермаркет в помещении захваченного Metro
09:20
«ДНР»: в оккупированном Донецке в результате обстрела погиб один человек, еще 15 — получили ранения
23:12
Донецк, Луганск и не только: Главные события 19 декабря
17:30
Обстрелян Купянский район на Харьковщине, есть раненая — ОВА
17:05
На оккупированном Донбассе более 140 тысяч абонентов без света
16:25
В РФ подтвердили гибель пяти сотрудников следкома в Скадовске
16:13
В оккупированной Горловке беспилотник взорвался на крыше супермаркета
14:50
«ДНР»: в оккупированном Донецке из-за обстрела пострадали 9 человек, есть разрушения
13:59
На оккупированных территориях россияне продолжают похищать украинцев
09:58
Дефицит снарядов Украина покрывает за счет роста производства дронов-камикадзе — Гаврилюк
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 18 декабря
все новости
23:14
Донецк, Луганск и не только: Главные события 21 декабря
23:05
В Мариуполе псевдориэлторы из России продают дома местных и жителей окрестных поселков
22:24
Зеленский приказал уделить внимание защите фронтовых и прифронтовых регионов в канун Рождества
21:39
Под Бахмутом ВСУ с помощью дронов ликвидировали 11 российских целей
20:58
В Донецкой области погиб командир батальона «ДНР»
20:19
Обстрел кафе в Краматорске: корректировщику грозит пожизненное
19:34
В Макеевке после обстрела начался сильный пожар
18:23
Сбил насмерть человека: в Харькове будут судить полицейского
17:45
В Мелитополе оккупанты взяли в плен подростков и обвинили в сотрудничестве с СБУ
17:38
Оккупанты готовятся к фальсификации «выборов» президента РФ на ВОТ — ЦНС
17:25
РФ сбросила четыре авибомбы на шахты Торецка: в ОВА рассказали детали атак
16:58
В Финляндии приняли решение об отправке Украине военной помощи на более 100 млн евро
16:54
Армия РФ ударила по Торецку: три человека погибли, еще пятеро получили ранения
16:40
Слова министра Умерова о дате освобождение Крыма были искажены — представитель Минобороны
16:37
В Минобороны РФ сообщили, что якобы сбили ракету над акваторией Азовского моря
15:57
«ДНР»: в результате обстрела захваченного Донецка один человек погиб, трое ранены
15:40
ВРУ проголосовали за новых членов Счетной палаты: страны G7 просили не спешить
15:29
Украина вернула из российской оккупации 17-летнего подростка из Мариупольского колледжа
14:59
Главе оккупационной администрации Верхнеторецкого оторвало ногу в результате атаки дрона
14:40
В центре Донецка попали в военную базу сил РФ
все новости
ВИДЕО
Дым в центре Донецка. Кадр из видео В центре Донецка попали в военную базу сил РФ
21 декабря, 14:40
Последствия обстрела травматологии на улице Артема в Донецке. Фото: соцсети В Донецке обстреляли Киевский район: есть пострадавшие
20 декабря, 22:41
Результат атаки FPV-дрона по танку россиян. Фото: Telegram В Крынках технику РФ уничтожают FPV дроны: горят танки, грузовики и личный состав оккупантов
20 декабря, 17:25
Пресс-конференция Владимира Зеленского. Фото: Пресс-служба президента Украины Миллион дронов: основные тезисы с пресс-конференции Зеленского
19 декабря, 21:34
Последствия взрыва дрона на супермаркете в Горловке. Фото: соцсети В оккупированной Горловке беспилотник взорвался на крыше супермаркета
19 декабря, 16:13
Из международного аэропорта «Борисполь» вылетел Boing 777-300 украинской авиакомпании Skyline Express. Фото: Facebook / Boryspil Сегодня из аэропорта «Борисполь» вылетел Boing в Европу
19 декабря, 15:54

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама