У Ростовській області помітили невідомий безпілотник

У районі Батайська Ростовської області місцеві жителі зафіксували політ невідомого безпілотника. Про це повідомили російські ЗМІ.

Користувачі телеграм-каналів повідомили про БПЛА, коли він уже підлетів до Батайська. Губернатор Ростовської області Василь Голубєв жодних офіційних коментарів щодо ситуації поки не давав.



Водночас міноборони країни-окупанта запевнило своїх громадян, що системи ППО захищають війська, забезпечуючи надійний щит від нападу з повітря.



Нагадаємо, 27 листопада, у Ростовській області було помічено безпілотника. У міністерстві оборони РФ зазначили, що нібито збили мету.