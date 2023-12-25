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В Україні хочуть запровадити компенсації за пошкоджене житло в окупації

25 грудня 2023, 19:17

В Україні хочуть запровадити компенсації за пошкоджене житло в окупації

Українські чиновники хочуть у 2024 році запровадити компенсації за пошкоджене житло, яке знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Про це заявила заступник міністра розвитку громад, повідомляє прес-служба Кабінету Міністрів України.

Козловська розповіла про основні плани Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури на 2024 рік.

«Зокрема, це запровадження можливості отримання компенсацій за пошкоджене житло, яке перебуває на тимчасово окупованих територіях (пілотний проект, з яким уже тестується функція, – місто Мелітополь)», – зазначила заступник міністра.

Також вона додала, що відомство хоче продовжити роботу над законом України "Про засади житлової політики". У цьому міністерстві допомагають експерти міжнародних організацій, серед яких Рада Європи в Україні, Управління верховного комісара ООН у справах біженців, Європейська економічна комісія ООН і не лише.

За словами Козловської, планується робота з безбар'єрністю процесів відновлення. Мета – зробити 100% відновлених об'єктів безбар'єрними.

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