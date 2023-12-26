У мережі з'явилися перші супутникові знімки бухти у Феодосії після нічної атаки Збройних Сил України. Про це повідомляє «Радіо Свобода».



На супутникових знімках сервісу Planet.com видно, що окрім великого десантного корабля «Новочеркаськ», який цієї ночі знищили Збройні сили України, частково затонуло ще одне судно.



Для порівняння використано знімок за 24 грудня.



Також «Радіо Свобода» повідомляє, що ще одним частково затопленим внаслідок українського удару по Феодосії кораблем виявився навчально-тренувальний корабель «УТС-150»



Його який можна спостерігати на фотографіях з порту тут як мінімум з 2007 року.