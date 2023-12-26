В сети появились первые спутниковые снимки бухты в Феодосии после ночной атаки Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает «Радио Свобода».



На спутниковых снимках сервиса Planet.com видно, что, кроме большого десантного корабля «Новочеркасск», который этой ночью уничтожили Вооруженные силы Украины, частично затонуло еще одно судно.



Для сравнения использован снимок за 24 декабря.

Также «Радио Свобода» сообщает, что еще одним частично затопленным в результате украинского удара по Феодосии кораблем оказался учебно-тренировочный корабль «УТС-150»



Его который можно наблюдать на фотографиях из порта в этом месте как минимум с 2007 года.