У Костянтинівці залишаються майже 2000 неповнолітніх дітей

У Костянтинівці Донецької області проживає майже 2000 дітей до 18 років, поки місцева влада примусову евакуацію оголошувати у громаді не планує. Про це повідомив заступник директора департаменту цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ДонОДА Павло Челпих, передає портал Zi.



Чиновник зазначив, що питання щодо евакуації дітей надають відповідні служби у вигляді пропозицій.



«Далі умовляннями чи примусово вивозимо дітей із громад, наближених до лінії зіткнення. Евакуаційною комісією надано доручення керівникам громад надати пропозиції щодо необхідності евакуації примусовим способом. Ось на території Костянтинівської громади майже дві тисячі дітей», — розповів він.



За словами Челпих, станом на грудень 2023 року не йдеться про примусову евакуацію.



«Ми зараз не розглядаємо евакуацію дітей із Костянтинівської громади у примусовий спосіб», — резюмував чиновник.



Нагадаємо, в Авдіївці триває евакуація цивільного населення, проте часто місцева влада скасовує її через постійні обстріли російських окупантів. Понад 1200 людей у місті живуть без опалення, водопостачання та світла.