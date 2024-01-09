Росіяни вдарили з артилерії по Дніпропетровщині: є пошкодження

Окупанти атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область. Цієї ночі, 9 січня, під вогонь потрапив Марганець. Внаслідок атаки пошкоджено житлові будинки та автомобілі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Після опівночі під обстрілом був Марганець, що на Нікопольщині. Ворог ударив по місту з важкої артилерії», — написав він.





За його інформацією, пошкоджено 5 багатоповерхівок та 2 авто. Інформація про загиблих та постраждалих не надходила.





Нагадаємо, внаслідок масованого ракетного удару РФ територією України 8 січня постраждали 45 осіб. Ще четверо людей загинули.