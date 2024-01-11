Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 11 січня

Суспільство



В окупованому Донецьку не обладнають місця для купання на Водохреща цього року. Окупаційна адміністрація, підпорядкована угрупованню «ДНР», вирішила не облаштовувати ополонки до 19 січня, пославшись на заходи безпеки. При цьому немає прямої заборони для місцевих жителів, які захочуть самостійно обладнати такі ополонки. Однак це небезпечно – рятувальних служб у таких місцях не буде.



Регіональний центр прав людини встановив місцезнаходження 357 із 380 українських дітей, які за заявами російських чиновників були насильно передані під опіку до російських родин. Організація повідомила, що її фахівцям вдалося задокументувати історії 115 таких дітей, поіменно ідентифікувавши їх російських опікунів.



Станом на 11 січня в Авдіївці, яку окупанти намагаються захопити, проживає понад 1000 городян. Багато людей відмовляються від евакуації, мотивуючи це тим, що не хочуть залишати своє житло.



У Донецьку біля Фабрики іграшок сталася дорожньо-транспортна пригода – перекинувся автобус маршруту №41 з пасажирами усередині. За попередньою інформацією, даних про постраждалих та загиблих немає.



Наркоторговець Дмитро Каравайчик, якого президент Росії Володимир Путін помилував за участь у війні проти України, отримав посаду заступника директора фонду «Ленінградський рубіж». У 2023 році стало відомо, що Каравайчик вступив до ПВК «Вагнер» і отримав помилування після п'яти місяців війни в Україні. Після закінчення терміну першого контракту екс-ув'язнений підписав ще один. Після закінчення служби він повернувся до Санкт-Петербурга.



Бойові дії



У Донецьку ввечері під обстріл потрапив Куйбишевський район. В окупаційній адміністрації заявили про п'ятьох поранених жителів. У двох жінок стан середньої тяжкості. Водій маршрутного таксі №10, а також двоє чоловіків у тяжкому стані.



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