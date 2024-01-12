Морози можуть змінити ситуацію на фронті в Україні — ISW

Довгі морози можуть вплинути на ситуацію на фронті в Україні. Так, військовим буде складніше проводити операції. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 11 січня йдеться, що морози можуть створити ґрунт для механізованих маневрів, оскільки земля сильно замерзне. Крім того, як зазначають українські військові, через холоди окупанти стали менше використовувати боєприпаси, що барражують. Спостерігається загроза зледеніння двигунів дронів, а тому їх також намагаються запускати значно менше, ніж до настання холодів.

Як розповів один із українських офіцерів, чия бригада діє під Бахмутом, температура повітря вночі опускається до -18 градусів. Через це особовий склад не може залишатися на спостережних постах довше, ніж на кілька годин. Проте інтенсивність атак піхоти агресора також знизилася через мороз.

У звіті йдеться, що ЗС РФ спробує підтримувати наступальні дії по всій лінії фронту на сході України. Окупанти хочуть перехопити ініціативу та утримувати її незалежно від погодних умов.

Раніше повідомлялося, що пілот ЗСУ збив російський дрон під час дуелі. За допомогою китайського дрону окупаційні війська наводили удари артилерії на позиції Сил оборони України.

Крім того, командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що війська РФ не залишають спроб витіснити українські підрозділи з Куп'янського лісу і захопити Сіньківку. Росіяни хочуть забезпечити позиції під Куп'янськом.