Минула ніч була «найтихішою» за останній час: у Повітряних силах назвали причину

Ніч на 12 січня пройшла в Україні незвичайно «тихо» — без атак з боку російських окупантів. Її можна вважати найспокійнішою за останній час. Про це в ефірі телемарафону 12 січня заявив представник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат.

«Ця ніч, мабуть, була найспокійнішою за останній час. Не бачив таких довідок, які отримують, щоб формувати якісь зведення ранкові. Сьогодні не було жодного літального апарату чи жодного засобу повітряного нападу на територію країни протягом ночі», — зазначив він.

Військовий поділився, що такі довідки трапляються дуже рідко. За його словами, ніч на 12 січня була справді «тихою».

Ігнат пояснив, що відсутність ворожих атак пояснюється погіршенням погодних умов. Негода у повітряному просторі, де ЗС РФ застосовують свої безпілотники та авіацію, і завадила ударам.

«Щоправда, зараз маємо і в північній операційній зоні, і на сході, і на півдні активність російської авіації», — додав представник Повітряних сил.

Він поінформував, що Росія підняла 10 винищувачів та запустила на півдні та сході приблизно 5-7 розвідувальних БПЛА.

Раніше повідомлялося, що на території України було збито першого безпілотника Shahed-238 з реактивним двигуном.