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Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня

12 січня 2024, 23:16

Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 12 січня

Права людини

 Так званий «суд» у Донецьку ухвалив незаконний вирок навіднику БТР першого окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Олександру Ковалику. Полоненого українського військового позбавили волі на 25 років із відбуванням у виправній колонії суворого режиму.

Суспільство

 Внаслідок перепаду напруги в Донецьку було зупинено 12 котелень. Як заявили у угрупуванні «ДНР», працездатність трьох із них відновлено, а решту аварії зараз намагаються усунути. В інших містах на окупованій Донеччині також спостерігаються перепади напруги, повідомляють місцеві жителі. Проблеми з опаленням та електроенергією – не єдині. На відсутність води у кранах скаржаться мешканці мікрорайону Текстильник у Донецьку.

У травні 2023 року двоє озброєних військових у стані алкогольного сп'яніння проникли на територію домоволодіння мешканця тимчасово окупованого села Нова Збур'ївка Херсонської області. У прокуратурі уточнили, що у дворі підозрювані жорстоко побили 64-річного чоловіка, а згодом розстріляли з автоматичної зброї.

Росія продовжує спроби встановити залізничне сполучення між Таганрогом та Кримом через південь України. Щоб покращити логістику між Росією, Донецьком та Маріуполем, росіяни активно будують нову залізничну гілку на південь від Донецька. Нова гілка починається у селі Бурне та з'єднується з існуючою залізницею у Маловодному Волноваського району Донецької області. Метою цього напряму є обхід небезпечної ділянки лінії фронту в районі Мар'їнки та Вугледару, що допоможе забезпечити транспортування ресурсів із тилових районів Донецької області до Маріуполя і далі.

Бойові дії

 Внаслідок обстрілу окупованої Макіївки Донецької області зруйновано або пошкоджено кілька житлових будинків у Червоногвардійському районі. Поранена жінка. Загалом, за заявою угрупування «ДНР», 11 людей постраждали за добу від обстрілу, двоє з них загинули, дев'ять поранено.

Українські військовослужбовці поблизу Вербового Запорізької області звільнили півкілометра території російських окупантів, повідомив мер окупованого Мелітополя Андрій Федоров. Також на Запорізькому напрямі Сили оборони активно відбивають усі російські атаки.

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