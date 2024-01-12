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На Херсонщине двое пьяных военных РФ расстреляли гражданского в его доме

12 января 2024, 17:19

На Херсонщине двое пьяных военных РФ расстреляли гражданского в его доме

На Херсонщине двое пьяных военных РФ расстреляли гражданского в его доме. Фото: прокуратура На Херсонщине двое пьяных военных РФ расстреляли гражданского в его доме. Фото: прокуратура

На оккупированной территории Херсонской области два российских оккупанта в алкогольном опьянении расстреляли гражданского в его собственном доме. Им сообщено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской областной прокуратуре.

«При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры идентифицировано и сообщено о подозрении двум военным РФ в жестоком обращении с гражданским населением, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в мае 2023 года двое вооруженных военных в состоянии алкогольного опьянения проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области.

В прокуратуре уточнили, что во дворе подозреваемые жестоко избили 64-летнего мужчину, а потом расстреляли из автоматического оружия.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Херсон 12 января из артиллерии. Двое людей погибли.

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