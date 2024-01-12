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Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 января

12 января 2024, 23:16

Донецк, Луганск и не только: Главные события 12 января

 

Права человека

Так называемый «суд» в Донецке вынес незаконный приговор наводчику БТР первого отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Александру Ковалыку. Пленного украинского военного лишили свободы на 25 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Общество

В результате перепада напряжения в Донецке были остановлены 12 котельных. Как заявили в группировке «ДНР», работоспособность трех из них восстановлена, а остальные аварии сейчас пытаются устранить. В других городах на оккупированной Донетчине тоже наблюдаются перепады напряжения, сообщают местные жители. Проблемы с отоплением и электроэнергией — не единственные. На отсутствие воды в кранах жалуются жители микрорайона Текстильщик в Донецке.

В мае 2023 года двое вооруженных военных в состоянии алкогольного опьянения проникли на территорию домовладения жителя временно оккупированного села Новая Збурьевка Херсонской области. В прокуратуре уточнили, что во дворе подозреваемые жестоко избили 64-летнего мужчину, а потом расстреляли из автоматического оружия.

Россия продолжает попытки установить железнодорожное сообщение между Таганрогом и Крымом через юг Украины. Чтобы улучшить логистику между Россией, Донецком и Мариуполем, россияне активно строят новую железнодорожную ветку к югу от Донецка. Новая ветка начинается в селе Бурное и соединяется с существующей железной дорогой в Маловодном Волновахского района Донецкой области. Целью этого направления является обход опасного участка линии фронта в районе Марьинки и Угледара, что поможет обеспечить транспортировку ресурсов из тыловых районов Донецкой области в Мариуполь и далее.

Боевые действия

В результате обстрела оккупированной Макеевки Донецкой области разрушены или повреждены несколько жилых домов в Червоногвардейском районе. Ранена женщина. В целом, по заявлению группировки «ДНР», 11 человек пострадали за сутки от обстрелов, двое из них погибли, девять ранены.

Украинские военнослужащие вблизи Вербового Запорожской области освободили полкилометра территории у российских оккупантов, сообщил мэр оккупированного Мелитополя Андрей Федоров. Также на Запорожском направлении Силы обороны активно отражают все российские атаки.

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