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На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW

15 січня 2024, 08:00

На Бахмутському напрямку Росія збільшила кількість військових — ISW

Російські та українські війська ведуть бойові дії по всій лінії фронту. Сили РФ збільшили чисельність військ близько 80 тисяч жителів на Бахмутському напрямі. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські та українські війська 14 січня продовжили позиційні бойові дії на Сіверському напрямку (північний схід Донецької області), проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було.

Російські та українські джерела стверджують, що позиційні бої тривали поблизу Верхньокам'янського та Веселого. Російський блогер заявив 13 січня, що війська РФ відступили з околиць Спірного (12 км на південний схід від Сіверська).

14 січня російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бойові дії тривали на захід від Бахмута в районі Хромового і на південний захід від Бахмута в районі Клещіївки, Андріївки та Нью-Йорка (на захід від Горлівки).

Представник української бригади, яка діє на Бахмутському напрямі, заявив, що російські сили збільшили чисельність військ до близько 80 тисяч осіб, а підрозділи «добровольчого корпусу» РФ ведуть штурм на Бахмутському напрямку.

Під Авдіївкою 14 січня продовжувалися позиційні бої, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не зафіксовано. Повідомляється, що війська РФ просунулися в районі шириною до 260 метрів та глибиною до 120 метрів на схід від Авдіївського коксохімічного заводу.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська пішли зі Степового, а російські джерела стверджують, що ЗСУ залишаються у західній частині населеного пункту. Станом на 14 січня ISW не спостерігала візуального підтвердження будь-яких наступів росіян у Степовому.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки поблизу Новобахмутівки, Степового та Авдіївського коксохімічного заводу; на південь та південний захід від Авдіївки в районі промзони, Північного, Первомайського, Невельського, Красногорівки.

14 січня позиційні бойові дії тривали на захід і південний захід від Донецька, проте підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бойові дії продовжуються в районі Красногорівки та Мар'їнки, Новомихайлівки, Георгіївки, йдеться у повідомленні Інституту вивчення війни.

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