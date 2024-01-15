Сили опору у Мелітополі підірвали окупантів разом із технікою — ГУР

14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі сили українського опору підірвали автомобіль російських військових УАЗ Patriot. Про це повідомляє Головне управління розвідки МОУ.



«Разом з московським позашляховиком поранення отримали четверо окупантів», - пише ГУР.



Наголошується, що прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхали кілька автомобілів із медиками.



За попередньою інформацією, кілька постраждалих померли. Точну кількість безповоротних втрат росіян уточнює ГУР.



Раніше стало відомо, що над Азовським морем збили російський військовий літак А-50 та підбили Іл-22 увечері 14 січня.