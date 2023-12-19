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У Генпрокуратурі підтвердили співпрацю з екс-майором ГРУ, готовим розповісти про військові злочини РФ

19 грудня 2023, 14:21

У Генпрокуратурі підтвердили співпрацю з екс-майором ГРУ, готовим розповісти про військові злочини РФ

В Офісі генерального прокурора підтвердили, що отримали інформацію від колишнього російського військового Ігоря Салікова, який перебуває в Нідерландах та висловив бажання надати дані про військові злочини Росії в Україні перед Міжнародним кримінальним судом. Про це у вівторок, 19 грудня, повідомив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Білоусов в ефірі «Радіо Свобода».

«Так, я підтверджую той факт, що Офіс генерального прокурора вже понад півроку працює над цією людиною, яка надає нам свідчення про дії Росії, починаючи з 2013 року, щодо підготовки до відкритого вторгнення, особливості відкритого вторгнення», — заявив Білоусов.

За його словами, інформація, надана Саликовим, містить дані про військові злочини, частина з яких вже підтвердилася, включаючи випадки вбивств цивільних осіб у Київській області.

Білоусов додав, що правоохоронці ще перевіряють частину наданої інформації, це потребує часу в рамках розслідування. Він висловив сподівання, що ця інформація буде важливою для Міжнародного кримінального суду та допоможе виявити обставини військових злочинів, які скоюють Росія в Україні.

Раніше повідомлялося, що екс-майор Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) та інструктор приватної військової компанії «Вагнер» прибув до Амстердама і попросив політичного притулку в Нідерландах, щоб дати свідчення про військові злочини Росії в Україні. Про це 18 грудня повідомив голова російського правозахисного проекту Gulagu.net Володимир Осєчкін.

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