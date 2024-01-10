Суддю Верховного Суду з паспортом РФ поновили на посаді — Радіо Свобода

Богдан Львов (праворуч) в суді. Фото: Георгій Шабаєв/Facebook

Суддю Верховного Суду України Богдана Львова, у якого знайшли російський паспорт, поновлено на посаді. Йому також виплатять зарплату за час «вимушеного прогулу». Про це сьогодні повідомило «Радіо Свобода».

Зазначається, що Київський окружний адміністративний суд задовольнив позов екс-голови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдана Львова щодо поновлення на посаді.

У Верховному Суді відмовилися повідомити, чи планують подавати апеляцію на рішення Київського окружного адмінсуду, йдеться у повідомленні.

Журналісти-розслідувачі проекту «Схеми» заявили, що у Богдана Львова громадянство Росії з 1999 року. Сам суддя це заперечував. За справу взялися правоохоронці, на час розслідування Львов втратив доступ до державної таємниці.

Журналісти виявили, що у власності дружини Львова та його тещі є квартира у Москві: її приблизна ринкова вартість — 11 мільйонів гривень. У жодній зі своїх майнових декларацій він не вказував, що на дружину зареєстровано нерухомість у Москві. Тому НАБУ розпочало розслідування.

Видання нагадало, що 5 жовтня 2022 р. Голова Верховного Суду Всеволод Князєв відрахував голову Касаційного господарського суду Богдана Львова зі штату Верховного Суду на підставі листа СБУ про наявність у нього громадянства РФ.

15 вересня того ж року журналісти-розслідувачі «Схем» опублікували розслідування «Український суддя з російським паспортом», у якому навели численні докази з низки джерел та баз даних, у тому числі публічних, що голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Богдан Львів є громадянином Російської Федерації. Він отримав громадянство ще 1999 року в Москві, вже працюючи суддею в Україні. А у 2012 році оновив паспорт після досягнення 45-річчя.