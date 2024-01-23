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В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію

23 січня 2024, 17:12

В окупованій частині Херсонської області задля отримання закордонного паспорта доведеться пройти мобілізацію

Мобілізаційна кампанія на тимчасово окупованій території Херсонської області набирає обертів. Про це повідомили активісти руху «Жовта Стрічка».

Згідно з розпорядженням «паспортного столу», видача закордонних паспортів для осіб призовного віку від 18 до 27 років обмежена.

Відповідне оголошення розміщено у «паспортних столах» тимчасово окупованого Генічеська. Зазначається, що у мешканців окупованого регіону з чинними закордонними паспортами вимагають також переклад їхнього документа.

Вимоги окупантів для отримання закордонного паспорта. Фото: Telegram / «Жовта Стрічка»

У рамках примусової паспортизації росіяни змушують українців ставати на реєстрацію до «військкоматів», пише ЦНС.

При цьому чиновники на захопленій території України заперечують мобілізацію, а під час становлення на облік на українців тиснуть, щоб вони укладали контракт та ставали «добровольцями».

Раніше «Новини Донбасу» писали, що учасники спротиву передали інформацію про примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованої частини Запорізької області.

Також на частині тимчасово окупованих територій Луганської області загарбники проводять примусову мобілізацію серед місцевого населення, кидаючи їх на фронт.

Нагадаємо, РНБО вважає, що Кремль може запустити тотальну мобілізацію після проведення президентських виборів у березні 2024 року.

Детальніше чому російські чиновники взялися за відправку на фронт навіть тих, хто підлягає депортації, дивіться у відео.

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