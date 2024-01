Посли ЄС погодили передачу доходів від заморожених активів РФ Україні

Посли Європейського Союзу сьогодні, 29 січня, досягли згоди щодо використання прибутку від заморожених російських активів для допомоги Україні. Про це йдеться у повідомленні представництва головування Бельгії у Раді ЄС у соцмережі X (раніше Twitter).



«Посли Євросоюзу щойно досягли принципової згоди на пропозицію щодо використання надприбутку, пов'язаного із замороженими активами, для підтримки відновлення України», — йдеться у повідомленні.

EU Ambassadors just agreed in principle on proposl on use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine 's reconstruction. #COREPERII #EU2024BE