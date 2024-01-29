Послы ЕС согласовали передачу доходов от замороженных активов РФ Украине

Послы Европейского Союза сегодня, 29 января, достигли согласия по использованию прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине. Об этом говорится в сообщении представительства председательства Бельгии в Совете ЕС в соцсети X (ранее Twitter).



«Послы Евросоюза только что достигли принципиального согласия по предложению об использовании сверхприбыли, связанного с замороженными активами, для поддержки восстановления Украины», — говорится в сообщении.

EU Ambassadors just agreed in principle on a proposal on the use of windfall profits related to immobilised assets to support #Ukraine’s reconstruction.#COREPERII #EU2024BE — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) January 29, 2024



Ранее сообщалось, что Европейский союз вряд ли одобрит конфискацию замороженных активов российского Центрального банка.



Напомним, Украина может привлечь до $300 млрд, продавая облигации, обеспеченные будущими исками к Российской Федерации о возмещении ущерба от вооруженной агрессии, речь идет о так называемых «репарационных облигациях».