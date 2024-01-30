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У Маріуполі відродили комсомол. РФ бомбардує свої міста. Головне за день

30 січня 2024, 23:14

У Маріуполі відродили комсомол. РФ бомбардує свої міста. Головне за день

Права людини

 Так званий верховний суд угрупування «ДНР» виніс нові незаконні вироки українським військовополоненим. Так помічника кулеметника, старшого солдата військової частини 3057 року полку особливого призначення «Азов» Юрія Мозгового позбавили волі на 18 років. 29-річного командира взводу 56 окремої механізованої бригади ЗСУ Василя Ткачука засудили до довічного ув'язнення.

Суспільство

 Жителі Росії скаржаться на глобальний збій у роботі Інтернету. Попередньо зламалися домени «.ru». Серед інших не працюють програми «Альфа-банку», Ощадбанку, «Тінькофф банку» та інших банків. Відзначаються збої у роботі «Мегафону» та МТС.

Фахівці української розвідки «поклали» сервер спеціального зв'язку Мініоборони Росії. В результаті кібератаки ГУР МО України було припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувалися сервером, що розташований у Москві.

У тимчасово окупованому Маріуполі знову повертають пам'ятники Леніну, сформували юнармію. А тепер відродили комсомол, повідомила Маріупольська міська рада. Зазначається, що маріупольські «комсомольці» прибирають територію та фарбують пам'ятники. А ще підняли радянський прапор над містом.

Бойові дії

 Розвідка Великобританії нарахувала п'ять випадків, коли військові РФ «скидали» бомби на російські населені пункти, йдеться у доповіді британського Міноборони. Одна з них упала на ферму в Постникові, а друга – на вулицю у селі Стрілецьке, що призвело до евакуації до 150 цивільних осіб у радіусі 500 метрів. А найперший стався 20 квітня 2023 року у Білгороді.

Представник Генштабу Артем Ковальов повідомив, що українські військовослужбовці збили російський винищувач у Луганській області.

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