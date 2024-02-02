Через російські обстріли на Харківщині знеструмлено 64 населені пункти

Росіяни атакували дронами Харківську область. Фото: Харківська ОВА

У ніч проти 2 лютого російські окупаційні війська атакували БПЛА Харківську область, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

«Близько 2:30 в Ізюмському районі зафіксовано влучення російського БПЛА. Попередньо – без постраждалих», — написав Синегубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, напередодні внаслідок російського артобстрілу у Вовчанську пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки, господарські будівлі та гаражі, в Ольховатці внаслідок ударів трьома керованими авіабомбами знищено будівлі та споруди агропідприємства, пошкоджено 9 приватних домоволодінь та лінії електромереж. Постраждалих немає.

Енергетики відновили електропостачання понад 1600 споживачів Богодухівського району, які були знеструмлені внаслідок обстрілу. Станом на ранок 2 лютого залишаються знеструмленими 64 населені пункти (15 600 точок обліку).

Раніше повідомлялося, що армія РФ 1 лютого завдала удару керованими авіабомбами по території лікарні у селищі Великий Бурлук Куп'янського району: пошкоджено фасад двоповерхової будівлі медустанови, вікна та дах, чотири пацієнти постраждали.