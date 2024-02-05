Колишня працівниця банку виманила у клієнтів понад 85 мільйонів гривень

38-річна киянка, колишня менеджерка банку по роботі з віп-клієнтами, виманила кошти у громадян, обіцяючи високий дохід, та привласнювала їх. Про це повідомив речник Національної поліції.



«Після свого звільнення з банку жінка вирішила використати довіру ексклієнтів на свою користь. А щоб уникнути підозр, шахрайка орендувала приміщення під справжнім банківським відділенням і приховала інформацію про своє звільнення», — йдеться у повідомленні.

Докази завданих збитків. Фото: Нацполіція

Там жінка просила в ексклієнтів гроші у позику під відсотки. Кошти зобов'язувалася повернути в найкоротші терміни, а для переконливості писала розписку. Однак після отримання грошей вимикала телефон та зникала.



Поки що відомо, що таким чином жінка виманила майже 86 мільйонів гривень під виглядом позики. Серед постраждалих були й працівники МВС, тож у справу приєднався Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.



Суд уже обрав підозрюваній запобіжний захід: утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень.



Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки суд заарештував нерухомість колишнього народного депутата Олега Царьова, причетного до фінансування збройної агресії РФ.