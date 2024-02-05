Головне за день. Кремль загрожує Україні судами. У Лисичанську загинув «міністр ЛНР»

Політика



Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив , що якщо захід вирішить передати Україні заморожені активи РФ, то це спричинить дуже довгі судові перспективи.



Республіканці у Конгресі США, підкоряючись вказівкам Дональда Трампа, блокують надання військової допомоги Україні, незважаючи на потенційно катастрофічні наслідки такого рішення. Як пише британське ділове видання Financial Times, Сенат США може погодити пакет допомоги цього тижня, республіканці в Палаті представників залишаються непримиренними. В результаті стає все менш ймовірним, що військова допомога Україні пройде через Конгрес у найближчі місяці чи навіть цього року.



Суспільство



В окупованому Маріуполі троє школярів зняли на відео, як ламають парту у класі. Ролик потрапив у мережу і у вихідні на нього звернули увагу російські ЗМІ та пропагандисти. Пізніше було викладено відео, на якому троє цих школярів вибачаються за псування парти. Член Ради з прав людини за президента РФ Марина Ахмедова повідомила, що цих школярів з 5 лютого залучать до роботи в комунальній службі Маріуполя.



В угрупуванні «ДНР» обіцяють повернути до Донецька щоденну подачу води. Нагадаємо, восени Донецьк зміг перейти на щоденний графік подачі води за рахунок збудованого Росією водоводу з річки Дон. Однак до початку грудня подачу води скоротили до одного разу на два дні.



Сіверська громада на Донеччині з початку повномасштабної війни живе без світла, води, газу та зв'язку. Станом на лютий 2024 року у громаді залишилося 1100 осіб, з них жодної дитини.



Бойові дії



Під час «прильоту» по пекарні у тимчасово окупованому Лисичанську загинули «міністр» з надзвичайних ситуацій угруповання «ЛНР» Олексій Потелещенко та два «депутати» так званої ради Лисичанського муніципального округу Артем Тростянський та Іван Жушма.

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