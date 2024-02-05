Ведутся ли уличные бои в Авдеевке: Барабаш рассказал о ситуации в городе

В Авдеевке Донецкой области ситуация напряженная, однако уличные бои не ведутся. Известно, что ВС РФ вошли в несколько домов дачного массива вблизи города. Об этом рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, передает Громадське радіо.



«О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они вошли в дачный массив, возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города», — отметил он.



Как отмечается, накануне украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что российские оккупанты продвинулись в зону застройки Авдеевки Донецкой области и в городе продолжаются уличные бои.



«Если мерить по прямой, то передовые подразделения врага находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город. Две недели назад враг сумел зайти на две улицы на южной окраине города. Ситуация критическая», — отметил главный редактор Цензор.НЕТ.



Напомним, военный журналист Андрей Цаплиенко со ссылкой на источники написал в воскресенье, что ситуация в Авдеевке стала критической из-за приближения россиян к основной дороге, по которой идет снабжение гарнизона.



«Российские штурмовики, пользуясь облачной погодой и невозможностью качественной аэроразведки, вошли в город с северо-востока, со стороны Авдеевского карьера, если говорить условно. Они обошли украинские боевые порядки и закрепились в застройке», — рассказал Цаплиенко.



В свою очередь аналитики Deep State сообщили, что войска РФ заняли всю территорию к северу от карьера.