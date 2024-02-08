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В Україну з російського полону повернулися 100 захисників — Зеленський

08 лютого 2024, 20:35

В Україну з російського полону повернулися 100 захисників — Зеленський

В Україну повернулися 100 військових ЗСУ. Фото: сайт президента України В Україну повернулися 100 військових ЗСУ. Фото: сайт президента України

Сьогодні в Україну із російського полону повернулися 100 захисників. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ще 100 українців вдома в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість — захисники Маріуполя», — заявив Зеленський.

Він також подякував команді, яка працювала над обміном.

«Працюємо по кожному та кожній і не зупинимося, поки всіх не повернемо! Наша команда, яка займається обмінами, — дякую за потрібний країні результат!» — наголосив Зеленський.

У Координаційному штабі зазначають, що серед звільнених 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗСУ, зокрема 11 тероборонців.

Усі звільнені — рядового та сержантського складу.

84 з них захищали Маріуполь (у т. ч. 82 — захисники «Азовсталі»), решта виконувала бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках. Щонайменше 28 звільнених мають поранення чи серйозні хвороби.

Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому — 20.

Слід зазначити, що про обмін полоненими за формулою 100 на 100 повідомило міністерство оборони Росії.

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