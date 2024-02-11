  
Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

Кадрові перестановки: Зеленський звільнив начальників Новогродівської та Мирноградської військових адміністрацій з посад

11 лютого 2024, 14:35

Кадрові перестановки: Зеленський звільнив начальників Новогродівської та Мирноградської військових адміністрацій з посад

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад начальників міських військових адміністрацій Новогродівки Олександра Шевченка та Мирнограда Юрія Ключку. Відповідні розпорядження опубліковано на сайті Офісу президента.

«Звільнити Ключку Юрія В'ячеславовича з посади начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області та Шевченка Олександра Миколайовича з посади начальника Новогродівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області», — йдеться в указах № 11/2024-рп і 12/2024-рп. 

Як зазначається, 26 січня цього року Кабінет Міністрів України погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Серед них Юрій Ключка та Олександр Шевченко.

Фото: пресслужба Мирноградської МВА

Фото: прес-служба Новогродівської МВА.

Нагадаємо, 9 лютого голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін представив своїх заступників.

«Підписав розпорядження про призначення Юрія Винокурова першим заступником голови ОДА, Ігоря Бойка – заступником голови ОДА та Ольги Мосіної – керівником апарату ОДА», – написав він.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Люди
Володимир Зеленський

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
23:29
Головне за день: Окупанти розстріляли військових ЗСУ. Європол знайшов українських дітей у РФ
23:10
Головне за день. Заміна керівництва ЗСУ. Авдіївка залишається основною ділянкою фронту
14:22
Британська розвідка назвала Авдіївку пріоритетним для РФ напрямом на фронті
11:48
Російські війська намагаються прорватися до Часового Яру
10:55
Минулої доби Донецька область сім разів зазнавала російських обстрілів
09:59
Внаслідок російського удару по Селидовому загинула жінка-сторож, 7 жителів поранено
08:00
Українська ППО за ніч знищила 11 «Шахедів»
07:37
Вночі росіяни обстріляли Селидове, під завалами знаходиться сторож — МВА
23:10
Головне – за день. «ДНР» відправила до колонії 33 військовополонених
20:00
«ДНР»: За день в окупації поранено 6 людей
12:50
У Маріуполі повідомили про заміновані школи, дітей та вчителів відправили додому
11:58
Майже всю комунальну техніку в Новомосковську знищено через російську атаку
11:25
Партизани виявили місце розміщення військової техніки росіян в окупованій Горлівці
09:45
Зранку росіяни обстріляли Харків, постраждала жінка
08:35
ППО України знищила 12 ударних російських БПЛА з 15 — Генштаб
23:07
Головне – за день. «ДНР» не вистачає вчителів. У Маріуполі збираються знести Будинок зв'язку
усі новини
14:35
Кадрові перестановки: Зеленський звільнив начальників Новогродівської та Мирноградської військових адміністрацій з посад
13:45
Росіяни намагаються якнайшвидше захопити Авдіївку та Новомихайлівку — Тарнавський
12:59
Армія РФ обстріляла укриття в Авдіївці: є жертви
11:58
Окупанти вдарили по Харківщині: загинула жінка, зруйновано житлові будинки
11:34
Зеленський призначив Олександра Павлюка командувачем Сухопутних військ ЗСУ
10:46
РФ за добу 12 разів обстріляла Донеччину: Новогродівка потрапила під ракетний удар, а Гірник атакували «Ураганами»
09:49
На Дніпропетровщині внаслідок падіння уламків сталася пожежа, є постраждалий
09:23
Нічна атака по Україні: сили ППО збили 40 з 45 дронів-камікадзе
23:11
Головне за день: «Чиновників ЛНР» затримано в окупації. Росії підбирається до Часів Яру
20:21
Зеленський призначив заступників головкому ЗСУ та начальника Генштабу
19:47
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
17:02
Високопосадовців «ЛНР» затримано в окупації
16:29
В районі КПП «Довжанський» зіткнулися 5 авто, серед загиблих — дитина
14:18
Пенсіонерам-переселенцям потрібно пройти ідентифікацію до 31 березня: як це зробити
13:20
Через російські обстріли знеструмлено Торецьк Донецької області
12:00
Російські окупанти підібралися до Часів Яру — DeepState
11:08
На Донеччині тривають російські обстріли, доба минула без жертв
10:44
Неповнолітні на пілоні: В окупованому Луганську проводять перевірку
09:42
Обстріли Херсонської та Одеської областей: 1 особа загинула, 9 — поранені
08:58
Росія вдарила по Харкову безпілотниками: серед семи загиблих – троє дітей
усі новини
ВІДЕО
Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі Новини окупації: У Лисичанську вбито голову «МНС ЛНР». У Соловйова вимагають відплати за зламану парту у Маріуполі
10 лютого, 19:47
Прикордонники ліквідували окупантів у Луганській області. Фото: кадр із відео Прикордонники ліквідували 11 окупантів у Луганській області
09 лютого, 16:59
Поліцейські «Білі ангели» та українські військові затримали російського окупанта під Авдіївкою. Фото: поліція Під Авдіївкою правоохоронці та військові затримали пораненого окупанта
09 лютого, 13:59
Окупанти вбивають того, хто здався в полон. Фото: кадр із відео «Полонених не брати!»: Окупанти розстріляли українських військових під Кліщіївкою
09 лютого, 13:44
Росіяни атакували безпілотниками Харківську область у ніч проти 9 лютого. Фото: Олег Синєгубов РФ ніч дронами вдарили по Харківщині: спалахнула пожежа, постраждав чоловік
09 лютого, 08:59
Обстріл Херсона окупантами. Фото: кадр із відео Окупанти здійснили 60 обстрілів по території Херсонської області, троє людей поранено
08 лютого, 10:41
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама