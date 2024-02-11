Кадрові перестановки: Зеленський звільнив начальників Новогродівської та Мирноградської військових адміністрацій з посад

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посад начальників міських військових адміністрацій Новогродівки Олександра Шевченка та Мирнограда Юрія Ключку. Відповідні розпорядження опубліковано на сайті Офісу президента.



«Звільнити Ключку Юрія В'ячеславовича з посади начальника Мирноградської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області та Шевченка Олександра Миколайовича з посади начальника Новогродівської міської військової адміністрації Покровського району Донецької області», — йдеться в указах № 11/2024-рп і 12/2024-рп.



Як зазначається, 26 січня цього року Кабінет Міністрів України погодив призначення чотирьох заступників голови Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Серед них Юрій Ключка та Олександр Шевченко.

Фото: пресслужба Мирноградської МВА

Фото: прес-служба Новогродівської МВА.



Нагадаємо, 9 лютого голова Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін представив своїх заступників.



«Підписав розпорядження про призначення Юрія Винокурова першим заступником голови ОДА, Ігоря Бойка – заступником голови ОДА та Ольги Мосіної – керівником апарату ОДА», – написав він.