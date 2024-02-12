У Сирії на аеродромі готують операторів БПЛА для війни проти України — розвідка

На сирійському аеродромі Шайрат тренують російських операторів БПЛА іранського виробництва для війни проти України. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.



Як зазначається, навчання проводять «Ліванська поліція Хезболлиє та «Іранська революційна гвардія» на території сирійського військового аеродрому.



«Лівансько-ірансько-російський навчальний курс передбачає оволодіння БПЛА Shahed-136 та Ababil-3, а також дистанційно керованого літака Raad. Очолює військові навчання один з командирів «Хезболли» Камаль Абу Садік, який спеціалізується на виготовленні та обслуговуванні безпілотників», — йдеться у повідомленні.



Крім того, разом з росіянами навчання проходять найманці-сирійці, яких Кремль планує задіяти у війні проти України як операторів БПЛА.



Нагадаємо, Російська Федерація вербує найманців із Сирії для участі у бойових діях проти України. Це свідчить про погіршення морально-психологічного стану російських окупаційних військ через масштабні втрати та необхідність їх поповнювати для подальших м'ясних штурмів.