Вночі росіяни обстріляли Нікополь та Марганець у Дніпропетровській області

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Нікополь та Марганець. Про це повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у понеділок уранці.

«Вночі агресор направив важку артилерію на Нікопольщину. Спочатку — на Марганець. А трохи згодом — на райцентр. Загалом туди влучили з десяток снарядів. Пошкоджено два приватні будинки. Але головне, що вціліли люди», — написав він у телеграм-каналі.

З його слів, обійшлося без постраждалих.

Також голова ОВА повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини вночі обійшлося без атак.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 11 лютого російська армія атакувала Дніпропетровську область безпілотниками . Над Дніпровським районом сили ППО збили два російські дрони, одна людина отримала поранення.