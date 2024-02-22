Російський льотчик, який перегнав гелікоптер в Україну, жив в Іспанії по паспорту мешканця Донецька

Убитий в Іспанії російський льотчик Максим Кузьмінов жив там під ім'ям Ігоря Шевченка з Донецька. Фото: El Periodico

Іспанська газета El Periodico опублікувала скан, як стверджується, підробленого паспорта російського льотчика Максима Кузьмінова, який перегнав гелікоптер Мі-8 ЗС РФ в Україну. В українському паспорті було зазначено, що його звуть Ігор Шевченко і він народився у Донецьку у вересні 1990 року.



El Periodico пише, що із цим паспортом Максим Кузьмінов в'їхав до Іспанії у жовтні 2023 року. За даними газети, іспанські спецслужби намагаються з'ясувати, чи паспорт видано українською владою і хто в Іспанії про це знав.



На думку іспанських спецслужб, відповідальність за загибель російського пілота Максима Кузьміна лежить на Кремлі. Про це повідомляє видання El Pais.



За даними джерела, іспанська влада прокоментувала інцидент з обережністю, але місцеві спецслужби впевнені, що за вбивством пілота стоїть Кремль.



«Ми повинні дозволити Громадянській гвардії виконувати свою роботу і просувати розслідування», — заявила речник уряду Пілар Алегрія.



Згідно з інформацією, отриманою від джерел у дипломатичних колах, справа розглядається як украй серйозна, незважаючи на те, що іспанські правоохоронні органи досі перебувають у процесі пошуку доказів. За підтвердженням причетності російської влади, вважають ці джерела, Іспанія вживе «рішучих заходів».



Нагадаємо, 19 лютого ЗМІ повідомили, що 13 лютого в іспанському місті Вільяхойоса було застрелено чоловіка і, відповідно до знайдених при ньому документів, йдеться про 33-річного українця. Джерела іспанських ЗМІ пізніше розповіли, що документи були підробленими, а загиблий — Максим Кузьмінов (йому 28 років, і він є громадянином Росії).



Факт смерті російського льотчика підтвердили у ГУР Міноборони України. У Кремлі говорили, що не мають інформації про вбивство російського льотчика і не бачили матеріалів на цю тему.



Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данилов говорив, що українська влада пропонувала Максиму Кузьмінову залишитися в країні після його втечі з Росії, проте той відмовився і через деякий час переїхав до Іспанії. El Mundo напередодні повідомляла, що Максим Кузьмінов проживав у районі Ла Кала міста Вільяхойос лише кілька тижнів.

Про те, що російський льотчик перегнав гелікоптер Мі-8 в Україну, у вересні 2023 року заявив голова ГУР Кирило Буданов. Пізніше Максим Кузьмінов виступив на пресконференції у Києві, де пояснив своє рішення негативним ставленням до російського вторгнення в Україну.