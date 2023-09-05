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Російського льотчика, який перегнав гелікоптер окупантів в Україну, буде винагороджено

05 вересня 2023, 23:22

Російського льотчика, який перегнав гелікоптер окупантів в Україну, буде винагороджено

Російський льотчик Максим Кузьмінов, який наприкінці серпня викрав гелікоптер і, перелетівши кордон з Україною, здався ЗСУ, отримає винагороду у розмірі 500 тисяч доларів у гривневому еквіваленті. На цьому наголосив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Андрій Юсов.

«Є офіційне законодавство, відповідний закон, підписаний президентом України у квітні 2022 року про відповідну компенсацію, якщо людина переходить на бік України разом з технікою», — розповів Юсов в ефірі національного телемарафону.

Про операцію під кодовою назвою «Синиця» українська розвідка прозвітувала 23 серпня. Як стверджували в ГУР, російського льотчика виманили до Харківської області разом з вертольотом та екіпажем. Після приземлення двох членів екіпажу було вбито.

Юсов розповів, що було проведено унікальну операцію — такої в Україні раніше не було. Над операцією кілька місяців працювали військові та правоохоронці.

«В результаті операції вдалося отримати надзвичайно важливу інформацію про авіацію та багато інших деталей, які нам допоможуть захищати наше небо та знищувати ворога», — сказав Юсов.

Раніше ГУР продемонструвало відео захоплення російського вертольота Мі-8, яке було перехоплено розвідниками 23 серпня.

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